Strop dreigt voor pas gestarte zzp’er

De agenda van fotografe Dominique Raadman stond vol, maar veel opdrachten zijn geannuleerd. Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - Zzp’ers die door de coronacrisis geen inkomsten meer hebben, kunnen een uitkering krijgen van maximaal €1500 per maand zonder vermogens- en partnerinkomenstoets. Dit geldt mogelijk niet voor ondernemers die op of na 01-01-2020 zijn gestart. „Heel zuur”, vindt fotografe Dominique Raadman uit Doetinchem. „Als ik mijn bedrijf een dag eerder had ingeschreven, had ik wel hulp gekregen.”