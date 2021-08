Premium Het beste van De Telegraaf

Column: real life monopoly-spel sinds 1971 gaande, maar hoe lang nog?

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Een dag geleden, 132 jaar geleden, werd Charles Darrow geboren. Darrow is beroemd als bedenker van het populaire bordspel Monopoly, waarmee hij schatrijk is geworden. Het spel is in 1935 op de markt gekomen.