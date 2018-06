Betalingsbedrijf Adyen gaat naar de beurs

Bij de beursgang wordt ongeveer 15 procent van de aandelen naar de markt gebracht. Die worden via een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers in onder meer de Verenigde Staten en Nederland aangeboden. Verdere details brengt Adyen op een later moment naar buiten.

Adyen regelt betalingen voor duizenden bedrijven, waaronder Facebook, Spotify, Uber en Netflix. In Nederland horen De Bijenkorf, Coolblue en Rituals tot de bekende klanten. Adyen wordt alom gezien als een van de meest veelbelovende technologiebedrijven van Europa.

Tot de investeerders in Adyen behoort onder meer het beleggingsbedrijf Iconiq Capital, waarin bekende namen uit de Amerikaanse technologiesector meedoen zoals Facebook-topman Mark Zuckerberg en topman Jack Dorsey van Twitter. Ook het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek behoort tot de investeerders van Adyen.

De beursgang van Adyen wordt de grootste introductie in Nederland sinds ABN Amro in 2015 terugkeerde naar de beurs.

