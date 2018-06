ABN Amro stapt in lening-app

Ockto is de zesde investering van het eind 2015 opgerichte Digital Impact Fund, dat ABN Amro onlangs vervijfvoudigde naar €50 miljoen. Eerder stapte het investeringsfonds voor financiële technologiestartups in het Duitse solarisBank en het Zweedse Tink. Met de laatste lanceerde ABN Amro het financiële huishoudboekje Grip.

De investering van ABN Amro in Ockto ligt volgens fondsdirecteur Hugo Bongers in de ingestelde bandbreedte van ’€1 tot €5 miljoen’. De app kan bij een leningaanvraag of financieel advies voor gebruikers alle noodzakelijke financiële gegevens verzamelen van derde partijen, zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen of UWV. ABN Amro werkt via dochter Moneyou al samen met Ockto, net als concurrentbanken zoals Rabobank en SNS.

Bongers ziet in de laatste geen conflict. „Onze gebruikers- en investeringskant zijn gescheiden. Wij zijn een aparte entiteit binnen de bank, en zien nooit informatie van andere klanten van Ockto.”

ABN Amro ziet de investering, die bedoeld is voor verdere professionaliteit en internationale uitbreiding van Ockto, met name als risicodragend kapitaal. Bongers: „Ockto wordt geen innovatie voor ABN Amro alleen. Integendeel. Hoe meer klanten, hoe beter. Natuurlijk is het als partner en aandeelhouder makkelijker om ideeën uit te wisselen en te experimenteren. Maar dat moet ook met andere klanten gebeuren.”