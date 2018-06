Nederlanders kopen voor €1,5 miljard bij webwinkels EU

De omzetgroei van Europese webwinkels liep de laatste jaren harder op dan die van webwinkels in Nederland. Over heel vorig jaar was die omzetgroei ongeveer even groot.

De bestedingen bij Europese webwinkels vormen ondanks de snelle groei van de afgelopen jaren nog altijd een klein deel van de totale bestedingen van Nederlandse consumenten. Het gaat om minder dan 2 procent van alle uitgaven aan vergelijkbare producten.

Voor consumenten is het niet altijd even duidelijk of een webwinkel Nederlands is of elders in Europa is gevestigd, stelt het CBS. Veel websites van buitenlandse webwinkels zijn bijvoorbeeld in het Nederlandse beschikbaar.