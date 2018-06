Economie Duitsland groeit minder hard

De economie van Duitsland groeide met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het laatste kwartaal van 2017 was er nog sprake een plus van 0,6 procent op kwartaalbasis. Op jaarbasis groeide de grootste economie van Europa met 2,3 procent vooruit, tegen 2,9 procent in de voorgaande periode.

De cijfers kwamen overeen met eerder gemelde ramingen van het Duitse statistiekbureau.