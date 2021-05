Beyond Meat ligt zwaar op de maag; Nasdaq verteert banendomper goed

De werkloosheid in de VS steeg in april ligt tot 6,1 procent van de beroepsbevolking. Dat was een maand eerder nog 6 procent. Na publicatie van het rapport zakten de rentes hard in, wat goed nieuws betekende voor onder meer techbedrijven.

Techgraadmeter Nasdaq wint halverwege de handelsdag 0,9% tot 13.733 punten. De leidende Dow-Jonesindex plust 0,5% op een stand van 34.711 punten. De brede S&P 500 dikt 0,7% aan tot 4229 punten.

Coronavaccin

Farmaceuten Pfizer en BioNTech zijn een procedure begonnen om het coronavaccin in de VS voor mensen vanaf 16 jaar toe te staan. Daarmee zijn de farmaceuten de eerste die een volledige vergunning voor het middel hebben aangevraagd. Het aandeel Pfizer won 1,6 procent. BioNTech koerste 6 procent hoger.

Verder zakte Beyond Meat 5,3% procent. Het verlies van de maker van vleesvervangers viel veel hoger uit dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. Ook qua omzet wist het bedrijf niet aan de gemiddelde verwachting te voldoen. Volgens Beyond Meat heeft de crisis de vraag naar zijn producten in winkels en in restaurants verminderd.

Twitter

Financieel dienstverlener Square van Twitter-baas Jack Dorsey, kwam met beter dan verwachte resultaten en won 5,6 procent. De onderneming profiteerde onder andere van een groeiende vraag naar bitcoin-transacties. Ook cloudopslagdienst Dropbox (plus 1,3 procent) wist beleggers te overtuigen met zijn handelsupdate.

Verder stond de maker van fitnessapparatuur Peloton Interactive in de belangstelling met een plus van 9,6 procent. Het bedrijf waarschuwde dat de terugroepactie van loopbanden het bedrijf opzadelt met een kostenpost van 165 miljoen dollar. Eerder kwam een kind om het leven door een ongeluk met een loopband van Peloton. Wel zette het bedrijf goede resultaten neer en ziet het nog meer groeikansen.

De euro stond op 1,2108 dollar, tegen 1,2054 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 64,28 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 67,70 dollar per vat.