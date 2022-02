Advocaten slepen OM voor rechter wegens schenden verschoningsrecht

Verslaggever Bart Mos was aanwezig in de rechtbank van Den Bosch. Lees onder het artikel zijn twitterverslag van het kort geding.

De fiscale opsporingsdienst FIOD en het OM zouden ruim drieduizend vertrouwelijke mailberichten tussen Box Consultants en haar advocaten van Stibbe hebben gelezen, gekopieerd en gebruikt voor hun onderzoek. Volgens Stibbe was er bij deze inbreuken van het verschoningsrecht van advocaten sprake van een ‘bestendige en in de praktijk gangbare werkwijze’ van het OM.

Bekijk ook: OM zelf met billen bloot

Koninklijke familie

Het kort geding in Den Bosch is de volgende stap in een slepend juridisch conflict tussen Stibbe en het OM, naar aanleiding van het opsporingsonderzoek tegen vermogensbeheerder Box, die sinds 2015 verdacht wordt van witwassen en valsheid in geschrifte.

Bekijk ook: Mysterieuze fraudezaak rond superrijken

Het onderzoek is pikant, aangezien Box miljarden euro’s aan spaargeld belegt van ultrarijken. Zo beheren zij de vermogens van enkele leden van het Koninklijke familie, waaronder de prinsessen Irene en Margriet. Daarnaast staan op hun klantenlijst kinderen van warenhuisfamilies Vroom en Dreesmann, voormalig World Online-topvrouw Nina Storms en een groot aantal andere vermogende Nederlanders.