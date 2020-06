Kopstuk bij Samsung verdacht van fraude

Ook twee voormalige bestuursleden van het bedrijf, Jeon Ji-sung en Kim Jong-jung, worden verdacht van fraude. Samsung wilde niet reageren op de aantijgingen.

Een van de bedrijven zou tijdens de fusie met opzet de waarde van het bedrijf hebben verlaagd, zodat Lee daarvan kon profiteren. Dat zegt de aanklager. Lee heeft de beschuldigingen eerder al ontkend.

Lee is een van de belangrijkste erfgenamen van Samsung. Hij zat eerder al een jaar vast, omdat hij ervan werd verdacht mensen te hebben omgekocht in een poging om de nieuwe voorzitter van Samsung te worden. Die zaak werd in 2018 opgeschort, maar het hooggerechtshof heeft die opschorting onlangs weer ingetrokken.