Beurs: Tik voor AEX, beleggers defensief

De AEX sloot daarop 0,6% lager op 561,62 punten. De Midkap noteerde 0,6% daling en zakte tot 797,28 punten.

President Trump zei dat onderhandelingen in Singapore met de Noord-Koreaanse leider Kim „niet gaat gebeuren” vanwege de vijandige uitspraken van Kim.

Direct daarop daalde de Dow met 120 punten. De DAX verloor 1%, de CAC-40 ging naar 0,3% verlies.

Wall Street handelde lager op de vrees dat handelsoorlogen nog niet voorbij zijn. „Het sentiment wordt echt gedrukt. Het is zoeken naar de volgende reden voor de markt om te gaan draaien. De economie zelf presteert nog goed. De aankondiging van Trump is niet goed, maar er zijn verder geen hele grote beren op de weg”, aldus handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. ,,Wat winst nemen is na de forse stijging over afgelopen drie maanden ook niet gek, bezien vanuit een belegger.”

Uit de vrijgegeven notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed bleek dat de centrale bankiers denken dat de rente spoedig weer wat omhoog kan in de VS. Op 13 juni zou de Fed de stap richting 1,75% rente nemen.

Italiaanse zorgen

Brentolie verloor 0,5%. De euro steeg 0,2% tegen de dollar bij $1,1727.

Italië baarde beleggers ook zorgen. Kandidaat-premier Giuseppe Conte, die een regering met twee populistische partijen van anti-Europese snit, Vijf Sterren en Lega, probeert te vormen, zei dat ,,ik me van de noodzaak bewust ben om Italië’s positie in Europa te bevestigen”.

Donderdag zakte de spread, het verschil tussen Italiaanse en de richtinggevende Duitse staatsobligaties. „Het is bij Italiaans schuldpapier afgelopen dagen duidelijk dat enigszins roekeloos fiscaal beleid is ingeprijsd”, zegt analist Arne Petimezas van AFS Group aan Beursplein 5. „Italië heeft bijgedragen aan het risk off-sentiment: de Turkse lira gaat door het putje, Azië kent problemen, Trump opent een nieuw front in het handelsconflict. Tegelijkertijd vlakt de yield curve af, met de logische renteontwikkeling die de Federal Reserve doormaakt.”

Woensdag was het handelssentiment schokkerig. De hele dag bewogen markten constant op nieuwe headlines. Dat is minder geworden.

De Europese Commissie waarschuwde voor „buitensporige onevenwichtigheden” die de Italiaanse economie te wachten staat.

Vooral de keuze van de volgende minister van Financiën of Economische Zaken houdt de markt bezig. Hoogleraar Paola Savona leek met een radicaal plan de markt tegen zich te krijgen. De andere Lega-kandidaat, Luigi Zingales (Chicago Booth School of Business), lijkt iets gematigder en schaart zich meer achter de hervormingslijn van de Franse president Macron.

Petimezas: ,,Als die laatste lijn meer steun krijgt, dan kunnen de spreads op de Italiaanse obligaties tegen de Duitse schuld afkomen. Maar beiden willen een grote verandering van Europa, van Italië binnen Europa.”

Analist Petimezas kijkt naar marktsignalen die samenhangen met de obligaties. ,,Wordt er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van de gewone financiering van de ECB. Als de Italiaanse coalitie haar plannen doorzet, kan dat een begin van stimulering van kapitaalvlucht zijn. Dat begint altijd mondjesmaat. Ik zie nog niets, maar ik kijk er wel scherp naar.”

Chipsector gewild

In de AEX was bij het slotakkoord Aalberts Industries de grootste stijger met een plus van 0,5%. Heineken ging met Randstad op 0,4% winst kort erachter mee.

Altice werd het meest verhandeld. Het won vanochtend 1,5%, maar dook bij de slotbel 1,4% in het rood. De Franse kabel-en telecomaanbieder werd deze week afgesplitst van haar Amerikaanse tak. Het aandeel Altice werd woensdag 30% meer waard.

Financials ING (-1%), ABN Amro (-0,6%), NN Group (-1,3%) en Aegon (-0,8%) kregen het zwaar. De laatste verzekeraar kondigde aan eeuwigdurend schuldpapier te gaan aflossen. De Aegon-obligatie met een omvang van €200 miljoen is goed voor een coupon van 6%.

Zwaargewicht Shell zakte 1,2%. Het deed een grote olievondst in de Golf van Mexico. De Indiase regering claimt miljarden bij Shell en twee andere olieproducenten voor de exploitatie van het Panna-Mukta en Tapti-olieveld, aldus de Economic Times. Barclays verlaagde het koersdoel naar 3250 pence komend van 3050 pence.

Unibail-Rodamco zakte 0,2%. De aandeelhouders van het Australische vastgoedfonds Westfield hebben in ruime meerderheid ingestemd met de overname door de Frans-Nederlandse branchegenoot.

KPN (-1,5%) keert binnenkort een speciaal interim dividend van 1,3 eurocent per aandeel uit. Het telecombedrijf had al aangekondigd om het te ontvangen Telefónica Deutschland-dividend over 2017 aan zijn aandeelhouders uit te keren. Signify (Philips Lighting) verloor het meest: 3%.

In de Midkap werden de stijgers aangevoerd door Sligrofood met 1,2% winst. AMG eindigde op de bodem met 3,4% verlies.

Air France KLM (-1,7%) werd een achterblijver. Post NL werd het meest verhandeld met 0,6% winst.

Bij de smallcapfondsen liet BinckBank (-0,3%) weten dat het onderdeel BinckBank Professional Services met zijn geadministreerd vermogen door de grens van €10 miljard is gegaan.

Bouwer Heijmans (+5,2%) pakte hier uiteindelijk het meest aan winst.

Op de lokale markt mocht Alfen 1,8% bijschrijven, het kreeg een contract van BMW. De laadpalenfabrikant levert een zogenoemde geïntegreerde energieopslagoplossing aan een van de testlocaties van autobouwer BMW in het Duitse München.

IEX Group verloor nog eens 12%. Kardan steeg met 5,2%. Dochter Tahal vernieuwt afvalwater- en slibzuiveringsinstallaties in de stad Charkov.

Euronext Amsterdam kan binnenkort een nieuwkomer verwelkomen. Betaalbedrijf Adyen kondigde aan binnenkort de stap naar het Damrak te wagen. De beursgang van Adyen wordt de grootste introductie in Nederland sinds ABN Amro in 2015 terugkeerde naar de beurs. Sectorgenoot Ease2Pay ging met 15,6% achteruit.

