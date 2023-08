Reststromen uit de natuur maken cosmetica-industrie mooier

Amsterdam - Als je écht impact wilt maken in de cosmetica-industrie, dan kun je het niet alleen. Vanuit die overtuiging hebben huidverzorgingsmerk Food for Skin en onderzoekslaboratorium Varta hun handen ineengeslagen. Ze onderzoeken samen welke reststromen uit de Nederlandse tuinbouw geschikt zijn om te upcyclen voor gebruik in de cosmetische industrie.

Angela Ursem bezoekt het laboratorium waar Charl Goossens bezig is laurier hydrolaat te destilleren dat Food for Skin gebruikt als extraatje in schoonheidssalons. Ⓒ FOTO’S Visumar