'Positief begin voor Beursplein 5'

De Fed had eerder aangegeven "geduldig" te zijn met aanpassingen van de rente, maar schrapte deze term in zijn verklaring op het rentebesluit. Dit kan mogelijk duiden op een snellere rentestap. Veel economen verwachten dat het Amerikaanse rentetarief volgende maand al zal worden verlaagd.

Ook elders in de wereld staan de centrale banken in de schijnwerpers. De Bank of Japan hield donderdag het monetaire beleid ongewijzigd. Kenners verwachten echter wel dat de Japanse centrale bank de komende tijd de stimuleringsmaatregelen gaat opvoeren. In het Verenigd Koninkrijk komt de Bank of England later op de dag met een rentebesluit.

Ahold Delhaize

Aan het bedrijvenfront heeft supermarktconcern Ahold Delhaize 600 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van zijn eerste duurzame obligatie met een looptijd van zes jaar. De opbrengst zal worden aangewend voor financiering van milieuvriendelijke en duurzame projecten en de promotie van gezonder eten. Het bedrijf is naar eigen zeggen de eerste retailer die een duurzame obligatie in euro's uitgeeft.

Alumexx heeft in het eerste kwartaal de omzet met meer dan 50 procent verhoogd in vergelijking met een jaar eerder. De producent van aluminium ladders voor de doe-het-zelfmarkt gaf geen concreet omzetbedrag. Het bedrijf houdt vrijdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering waarop onder meer de strategie voor 2019 wordt toegelicht.

Olie

De Europese beurzen sloten woensdag met kleine koersuitslagen. De AEX-index won 0,2 procent tot 561,45 punten en de MidKap bleef vlak op 777,51 punten. De beurs in Parijs klom 0,2 procent. Frankfurt en Londen daalden tot 0,5 procent. Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 26.504,00 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent.

De euro was 1,1268 dollar waard tegenover 1,1220 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 54,61 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 62,88 dollar per vat.