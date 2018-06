Distributiecentra bezorgd over personeelstekort

Vooral aan magazijnmedewerkers, logistiek medewerkers, orderpickers en heftruckchauffeurs is veel behoefte, aldus de vacaturesite. Veel van die mensen moeten ’s nachts werken. In totaal gaat het om 53.000 vacatures, bleek eerder uit onderzoek van de NVM. In de afgelopen recorddrukke decembermaand kraakte de pakketjessector meer dan in zijn voegen.

De vacatures zijn regionaal zeer geconcentreerd, met name in de westelijke helft van Noord-Brabant, aldus Indeed. Aan de A58 wordt momenteel gewerkt aan een megadistributiecentrum, bol.com zit in Waalwijk en Coolblue werkt vanuit Tilburg. Van alle vacatures in de héle provincie Noord-Brabant is een kwart afkomstig uit de distributiecentra.