Fiscale plannen regering helpen niet alle werkenden

De invoering van het tweeschijvenstelsel is een van de grote belastingplannen uit het regeerakkoord van Rutte III. Het moet de pijler worden onder een lastenverlaging voor burgers. Maar volgens onderzoekers Patrick Koot en Marente Vlekke van het CPB gaat dit lang niet voor alle werkenden op.

„Tegenover een vlakker verloop van de marginale belastingtarieven staat dat de twee grootste heffingskortingen juist meer afhankelijk worden van het inkomen”, schrijven zij in economenvakblad ESB.

Daar hebben vooral mensen met inkomens tussen de €40.000 en €100.000 per jaar last van. Voor hen blijft de marginale belastingdruk in de nieuwe plannen op hetzelfde niveau als in het huidige stelsel.

Inkomens tussen de €24.000 en €40.000 en zij die meer dan een ton verdienen gaan er in de kabinetsplannen wel op vooruit volgens de CPB-onderzoekers.

