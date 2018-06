Smurfit Kappa koopt Reparenco voor €460 miljoen

Topman Tony Smurfit ziet het samengaan van Smurfit Kappa en Reperanco helemaal zitten. „Wij zijn ervan overtuigd dat de culturen van onze bedrijven prima op elkaar aansluiten.”

Reparanco telt 315 werknemers. De fabriek heeft twee productiemachines die samen goed zijn voor jaarlijks 675.000 ton papier. Daarnaast kan de fabriek jaarlijks 750.000 ton papier recyclen.

Reparenco is op dit moment in handen van de investeerder H2, die het bedrijf zes jaar geleden kocht. Onder H2 ging de fabriek over op de productie van grafisch papier, voor bijvoorbeeld tijdschriften en folders, en grondstoffen voor golfkarton.

Aan die grondstoffen voor golfkarton heeft Smurfit op dit moment een tekort. De vraag naar het verpakkingsmateriaal groeit de afgelopen jaren, onder andere als gevolg van de toegenomen onlineverkoop.