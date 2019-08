Wall Street sluit dicht bij huis

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen de dag uitgegaan. De S&P 500 en de Nasdaq maakten de forse verliezen uit de ochtendhandel goed, de Dow Jones bleef net in de min steken. Beleggers nemen hun toevlucht tot veilig geachte beleggingen als goud en staatspapieren en investeren minder in aandelen. De opbrengsten op dertigjarige Amerikaanse staatsleningen schommelen rond het laagste niveau ooit.