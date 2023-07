Premium Het beste van De Telegraaf

Philips zet vol in op AI om toepassingen bij zorgsector

Een MRI scanner van Philips uitgerust met AI. Ⓒ FOTO Eigen foto

Amsterdam - Kunstmatige intelligentie is bezig met een onstuitbare opmars in de zorg en wordt ook steeds meer toegepast in de medische apparaten van Philips.