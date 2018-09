Meegaan met kijkgedrag

Oprichter Martijn van Horssen (36) had vroeg in de gaten dat televisiekijken over internet groot kon worden. De in 2009 gelanceerde Philips Net TV die het mogelijk maakte speciaal aangepaste internetpagina’s te bekijken, wakkerde zijn interesse aan. „Ook andere fabrikanten kwamen met slimme televisies, maar ze gebruikten allemaal een ander platform.”

Van Horssen bouwde een technologie waarmee apps op elk platform uit te rollen waren. Hoewel het televisielandschap in de afgelopen negen jaar flink veranderd is, geldt dat niet voor het bedrijfsmodel van 24i. „We zorgen er nog steeds voor dat apps op elk apparaat werken ongeacht merk, model en besturingssysteem.”

Hij benadrukt dat innovatie wel essentieel is. „Kijkgedrag verandert constant. Wij zorgen dat gebruikers de gewenste ervaring krijgen.” Onlangs nam 24i zijn Nederlandse branchegenoot Vigour over vanwege hun technologie die meerdere schermen met elkaar verbindt. „As je op televisie een voetbalwedstrijd kijkt en op je mobiel een andere, maakt de technologie van Vigour het mogelijk om, bijvoorbeeld als er een doelpunt valt, met een vingerbeweging tussen de schermen te wisselen.”

Het bedrijf heeft naast het hoofdkantoor in Amsterdam, vestigingen in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Tsjechië en Spanje. „De eerste stap over de grens was Spanje, omdat een van onze ontwikkelaars naar Madrid verhuisde. Het bleek een springplank naar Latijns-Amerika.”

Dat 24i is uitgegroeid tot een wereldspeler in de markt van mediatechnologie, komt volgens Van Horssen mede door de Nederlandse wortels. „De infrastructuur in ons land is goed en we zijn een tech-savy volkje. Daardoor kunnen we hier veel dingen uitproberen en elders toepassen.”

Ook de Nederlandse handelsmentaliteit draagt volgens hem bij aan het succes. Ieder land heeft zijn eigen cultuur. Zo doen ze in Latijns-Amerika het liefst zaken met vrienden en familie, terwijl wij met de beste mensen die er zijn willen werken. De Verenigde Staten heeft weer een enorme vergadercultuur. Nederlanders kunnen zich snel aanpassen en de verschillende culturen met elkaar laten verenigen.”

Uiteraard helpt ook de populariteit van streamingplatforms mee aan de groei van het bedrijf. Van Horssen merkt dat mensen steeds makkelijker de weg naar de nieuwe mediakanalen weten te vinden. „Tijdens de Olympische Spelen werd het schaatsen massaal bekeken via de werkpc. Wij hebbeb de technologie daarachter verzorgd.”

Het Amsterdamse bedrijf is elk jaar met 50% gegroeid. „Hoe groter je wordt, hoe lastiger om zo’n groeipercentage met natuurlijke groei te realiseren. We kijken daarom ook naar strategische acquisities.” Onlangs nam het bedrijf zijn Tsjechische branchegenoot Mautilus over waarmee het werknemersbestand in één keer groeide van 85 naar 125. „Het is lastig om goed personeel te vinden. Door deze overname krijgen we er 40 specialisten bij die al in onze industrie actief zijn. Bovendien hebben zij klanten in Azië, waardoor we ook meteen zijn uitgebreid op de wereldkaart.”