Economie eurozone groeit nauwelijks

LUXEMBURG (AFN) - De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopig cijfer. Bij een eerdere raming was de groei van het bruto binnenlands product (bbp) ook al op die stand uitgekomen.