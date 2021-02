Bram Brinkman weg bij Vierdaagse

Brinkman, broer van CDA-prominent Elco Brinkman, was al die jaren sponsor- en pr-manager van de Internationale Vierdaagse van Nijmegen en bouwde mee aan de merknaam The Walk of the World, ’s werelds grootste meerdaagse wandelsportevenement.

„Mijn drijfveer was telkens om aan het eind van elke Vierdaagse-week uitsluitend blije mensen te zien, ondanks hun forse inspanningen. Primair natuurlijk de wandelaars, maar ook toeschouwers, sponsoren, artiesten, de media, leveranciers, goede doelen en iedereen (veelal vrijwilligers) die direct bij de organisatie van het evenement betrokken zijn. Dat is alle jaren gelukt! Met als hoogtepunten de feestelijke 100ste in 2016 en, uiteindelijk mijn laatste, de 103de editie in 2019. Het evenement in 2020, wat op mijn eigen verzoek mijn echt laatste jaar zou zijn, ging helaas niet door.”

Zijn opvolger wordt Mark Prinsen. Hij is een bekende omdat hij commercieel manager was bij ACBN Evenementenbureau, onder andere organisator van de Vierdaagsefeesten.