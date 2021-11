Beleggersbarometer: een tikje terug hoort erbij

Premium Financieel

Europese regels moeten beleggen veiliger en eerlijker maken

Bedrijven moeten gemakkelijker in alle landen van de Europese Unie (EU) geld op kunnen halen. Daarbij moet de informatie voor beleggers over die bedrijven transparanter worden. Dat is het doel van nieuwe voorstellen van de Europese Commissie, die donderdag bekend werden gemaakt.