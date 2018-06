Kardan-dochter aan de slag in Oekraïne

Ⓒ Archief

Amsterdam - Kardan-dochter Tahal gaat aan de slag met afvalwater- en slibzuiveringsinstallaties in de stad Charkov, in Oekraïne. De Israëlische investeerder, die op het Damrak een notering heeft, maakte bekend dat met de opdracht een bedrag is gemoeid van 60 miljoen dollar. De ondertekening van het contract zal naar verwachting binnenkort plaatsvinden.