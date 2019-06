Viswinkel in Amsterdam stapt naar de rechter

Op de hoek van de Leidsestraat en Kerkstraat is een viswinkel geopend die ook haring en kibbeling voor directe consumptie verkoopt. Maar de gemeente vindt dat aandeel te groot in de totale verkopen van de zaak. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

AMSTERDAM - Is de viswinkel op de Leidsestraat een snackbar? Of wordt een viswinkel op de druk belopen straat nou eenmaal wat sneller bezocht door gasten die een kibbeling of haring komen consumeren?