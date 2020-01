Column: pot cash niet op, maar investeer het!

Geld in je spaarvarken wordt alleen maar minder waard. Ⓒ AFP

Als zevenjarige ging ik naar Spanje. Het was fascinerend dat je daar betaalde met briefjes van duizend peseta. Zo’n bankbiljet is nu €10 waard. De reis naar Italië op de middelbare school werd nog mooier. Ik wisselde duizend guldens om en was in één klap miljonair! In Italiaanse lires tenminste.