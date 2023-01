Interpolis: forse stijging verzuimmeldingen in mkb

Interpolis zegt het zorgwekkend te vinden dat het aantal werknemers dat langdurig uitvalt is toegenomen in 2022, zowel ten opzichte van 2021 als de jaren voor de coronapandemie. Daar is dus de hoge werkdruk door personeelstekorten de belangrijkste reden voor, zegt de verzekeraar. Interpolis stelt dat een kwart van de mkb-ondernemers zich zorgen maakt over de gezondheid van personeel.

„We blijven de zorgen van mkb’ers over het hebben en houden van voldoende personeel door het jaar heen terugzien. Als een organisatie kampt met te weinig personeel zorgt dit voor extra werkdruk bij de huidige werknemers. Hierdoor vallen op den duur werknemers uit, wat vervolgens de werkdruk bij andere werknemers nog meer opvoert”, zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis, in een toelichting.

Interpolis verwacht dat de hoge werkdruk van werknemers ook dit jaar belangrijk onderwerp zal zijn. De verzekeraar adviseert ondernemers om hierover in gesprek te gaan met personeel. „Alleen op die manier kan je voldoende een vinger aan de pols houden bij werknemers en kan je op tijd kijken hoe je de werkdruk kan verdelen om langdurige uitval te voorkomen.”