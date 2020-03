Vrijwilligers gaan boodschappen doen voor zorgpersoneel

Verpleegkundigen en artsen die na een lange dienst nog boodschappen moeten doen komen nu vaak voor lege schappen te staan. Roamler heeft voor hen de website www.bezorg-dezorg.nl gelanceerd om de werknemers een steuntje in de rug te geven.

Zorgmedewerkers die zich op de site aanmelden krijgen een Roamler-communitylid toegewezen die voor hen de boodschappen gaat doen terwijl zij in een ziekenhuis, huisartsenpraktijk of verzorgingshuis aan het werk zijn.

Roamler is een werkplatform, waar communityleden normaal gesproken tegen betaling voor grote supermarkten, consumentenmerken, maar ook technologiebedrijven in heel Europa werkzaamheden uitvoeren, zoals het inrichten van winkelschappen of het aanleggen van een computernetwerk.

In Nederland zijn zo’n twaalfduizend mensen aangesloten bij Roamler. ,,Zorgverleners hebben echt hulp nodig in deze tijd. We horen en lezen steeds weer verhalen van verpleegkundigen en artsen die niet meer hun dagelijkse boodschappen kunnen krijgen omdat gedurende hun lange dienst alles wordt leeg gekocht. Supermarkten doen natuurlijk hun best de schappen aan te vullen, maar mensen kopen op dit moment veel meer dan normaal”, zegt Wiggert de Haan, directeur van Roamler.

Prof. Dr. Hugo van der Kuy, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, is blij met het initiatief. ,,In deze lastige tijd maken we lange dagen in de zorg. De werkdruk ligt hoog en aan het einde van de dag ben je vermoeid. De keuze voor fastfood is zo gemaakt, zeker wanneer we voor lege schappen staan. Juist nu is het van belang dat we goed voor onszelf en voor elkaar zorgen en dat we gezond blijven.”