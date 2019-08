Stikstofkwestie speelt ook bij VolkerWessels

Onlangs verklaarde de hoogste algemene bestuursrechter het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten vertraagd werden, of dat er in zijn geheel een streep doorheen ging. Economen van ABN AMRO berekenden dat de Nederlandse bouwsector de komende jaren miljarden aan omzet misloopt als gevolg van de stikstofproblematiek.

Naast de stikstofkwestie spelen ook brexitperikelen de bouwer mogelijk parten. Uit de halfjaarrapportage bleek wel dat het orderboek van VolkerWessels momenteel voller zit dan ooit. De bouwer heeft voor 9,4 miljard euro aan werk op de plank liggen.

"Sterke positie, maar wolken aan de horizon"

Verslaggever Yteke de Jong:

„Het resultaat VolkerWessels laat een flinke verbetering zien, maar dit is deels vertekend omdat er vorig jaar een grote afboeking gedaan op het hoofdpijndossier van de zeesluis in IJmuiden. Ook het afgelopen halfjaar ging er weer €8 miljoen naar het project. De financiële positie van VolkerWessels blijft echter sterk, hoewel er donkere wolken aan de horizon opdoemen als gevolg van de stikstofuitspraak die enorm in lijkt te grijpen in de woningbouw en wegenaanleg, de brexit en in sommige grote steden regels die projectontwikkeling beperken.”

VolkerWessels moest net als partner BAM een extra voorziening nemen op sluisproject OpenIJ. In totaal heeft VolkerWessels nu 114 miljoen opzij gezet voor tegenslag bij de bouw van ‘s werelds grootste zeesluis. Volgens VolkerWessels is 72 procent van het werk aan de zeesluis afgerond. Het afzinken van het tweede caisson verloopt volgens de bouwer voorspoedig.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) van VolkerWessels kwam uit op 93 miljoen euro, nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Inclusief OpenIJ was dit 85 miljoen euro. Onder de streep resteerde een bedrag van 32 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 19 miljoen euro. De omzet steeg met 10 procent tot 3,1 miljard euro. Dat de winstmarge verbeterde komt volgens VolkerWessels mede door het striktere beleid om op projecten in te schrijven.

VolkerWessels handhaafde zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar. De bouwer maakte tevens bekend een interimdividend van 0,28 euro per aandeel uit te willen keren.