Fed gaat in balanceeract voor rente kwartje omhoog

Aan het einde van zijn tweedaagse vergadering liet de Fed weten dat er nog eens een kwartje bijkomt. Dat is de negende renteverhoging op rij. Met de nieuwe stap is de beleidsrente opgelopen naar een bandbreedte tussen 4,75 en 5%. Daarmee komt het belangrijkste rentetarief in de VS uit op het hoogste niveau sinds september 2007, net voor de ondergang van zakenbank Lehman Brothers.

Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank, benadrukt dat het besluit van de Fed om de rente met 25 basispunten te verhogen de ’beste oplossing’ was. „Het is niet te agressief gelet op de onzekerheid rond de Amerikaanse bankensector en aan de andere andere kant geef je er mee aan de inflatie nog steeds serieus te nemen.”

Na het betoog van Fed-voorman Powell bij het Amerikaanse Congres eerder deze maand leek de deur nog wijd open te staan om de rente op te schroeven met nog eens 50 basispunten. De recente onrust over het omvallen van onder meer de Silicon Valley Bank (SVB) heeft de onzekerheid over de stabiliteit van de Amerikaanse bankensector echter flink aangewakkerd. Naar verwachting van de markt is bij de discussie onder Fed-leden de impact van SVB meegenomen om niet al te hard op de rem te trappen. Bij de vorige vergadering in februari ging de rente ook met 25 basispunten omhoog.

Naast het rentebesluit kwam ook de verwachting van Fed-leden over de beleidsrente aan het einde van dit jaar naar buiten. De beleidsmakers hielden de piekrente ongewijzigd op 5,1%, terwijl er een opwaartse bijstelling naar 5,4% werd verwacht. De projectie voor de rente in het komende jaar ging omhoog van 4,1% naar 4,3%. Marey gaat er nog steeds van uit dat er dit jaar geen renteverlaging komt. „De Fed wil nog geruime tijd blijven aankijken hoe de inflatie die hardnekkig hoog blijft zich gaat ontwikkelen.” De markt gaat er echter van uit dat de Fed in 2023 nog meerdere renteverhogingen gaat doorvoeren. Volgens Renco van Schie (Valuedge) is de Fed dovisher dan verwacht.. „De verlaging van de groeiverwachting voor dit en volgend jaar door de Fed kan er op wijzen dat in er het vierde kwartaal al een renteverlaging aan zit te komen.”

In de toelichting op het rentebesluit benadrukt Fed-baas Powell dat het de inflatie de goede kant op gaat. In de afgelopen maanden is er ook een flinke afkoeling zichtbaar in vergelijking met de piek van afgelopen jaar.