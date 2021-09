Wall Street verliest door zorgen economisch herstel

Ⓒ Bloomberg

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Zorgen van beleggers over de economische groei werden bevestigd door het Beige Book van de Federal Reserve. Daarin werd onder meer de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus als boosdoener aangewezen. Vragen over de afbouw van het coronasteunpakket van de Fed blijven nu wel langer boven de markt hangen.