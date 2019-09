'Banen obligatietak Deutsche Bank weg'

Deutsche Bank is bezig 18.000 arbeidsplaatsen te schrappen om zo miljarden aan kosten te besparen. Deze ingreep raakte eerder onder meer de divisie voor aandelenhandel. Nu komen ook bij de obligatietak ingrepen in het personeelsbestand, aldus de bronnen. Daarbij gaat het onder meer om arbeidsplaatsen in New York, terwijl bepaalde activiteiten in Zuid-Amerika volledig worden stopgezet. Er zouden al verschillende topmanagers bij de obligatiedivisie van Deutsche Bank zijn vertrokken.

