Twitter beticht van $14 miljoen aan onbetaalde rekeningen

Door redactie DFT

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Sinds Elon Musk de touwtjes in handen heeft bij Twitter groeit de lijst aan rechtszaken over niet-betaalde rekeningen. Hoewel Musk begin deze maand twitterde dat het social mediabedrijf op weg is om break-even te draaien, wordt het bedrijf geconfronteerd met claims over gezamenlijk $14 miljoen aan achterstallige betalingen. Dat schrijft The Wall Street Journal.