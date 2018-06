Rotterdamse Coolsingel krijgt er wolkenkrabber bij

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het Rotterdamse college dat de Israëlische investeerder en ontwikkelaar Omnam vooroverleg met de welstandscommissie wil over de bouwplannen. „De intentie en de planontwikkeling zijn er op gericht om dit monumentale gebouw weer in gebruik te nemen en terug te geven aan de stad. Dat is een ambitie die wij alleen maar kunnen onderschrijven”, aldus het college.

Het plan van Omnam omvat volgens de gemeente een mix van „hoogwaardig wonen, een vijfsterrenhotel, horeca en een hoogwaardig en divers retailprogramma”. De nieuwe toren zou aan de achterzijde van het postkantoor komen, aan het Rodezand. Voor het plan is een nieuwe omgevingsvergunning nodig.

Het hoofdpostkantoor, dat in 1923 werd voltooid, is een van de weinige grote gebouwen die het Duitse bombardement in 1940 hebben overleefd.

In 2007 verkocht KPN het pand voor €43,5 miljoen aan ontwikkelaars en SNS Property Finance. Zij hadden grootste plannen om er een hotel en luxe winkelcentrum van te maken, maar daar kwam niks van door de financiële crisis. Ook plannen voor een outletcenter bleven liggen.

Omnam Investment Group nam het postkantoor in 2016 over voor naar verluidt €17,5 miljoen. De Israëli's hadden aanvankelijk alleen plannen om het 25.000 vierkante meter grote pand te verbouwen tot een hotel met winkels, goed voor een investering van €100 miljoen.