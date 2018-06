Brussel sluit onderzoek naar Gazprom

De Deense had in maart al gezegd tevreden te zijn met toezeggingen van het bedrijf. De afspraken leggen Gazprom regels op die het gedrag van het bedrijf ,,significant'' zullen veranderen, aldus Vestager. Als de gasreus die niet nakomt kan de EU alsnog een boete opleggen. Die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

Het besluit van de Europese Commissie verplicht Gazprom mee te helpen een Europese interne markt voor energie te creëren, aldus Vestager. ,,En het geeft klanten van Gazprom in Centraal- en Oost-Europa een effectief instrument om er zeker van te zijn dat de prijs die ze betalen competitief is.''

Het onderzoek begon in 2011 met invallen in tien landen. In 2015 betichtte Brussel Gazprom van misbruik van zijn marktmacht in acht EU-landen, waaronder Polen, Bulgarije en de Baltische staten, door te hoge prijzen te rekenen en concurrentie te blokkeren. In contracten stelde Gazprom volgens Vestager oneerlijke eisen.

Gazprom levert ongeveer een derde van het gas in de EU. In het oosten van Europa is het bedrijf de belangrijkste leverancier.