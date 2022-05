’Brussel staat Europese gaskopers toe om roebelrekening te openen’

De eis van Rusland om buitenlandse kopers in roebels te laten betalen voor gas heeft voor beroering in Europa gezorgd. Europese regeringen willen een harde lijn trekken tegen Moskou over de oorlog in Oekraïne, maar verschillende lidstaten zijn sterk afhankelijk van Russisch gas.

Bekijk ook: Nieuwe krachtpatsers op zee maken windmolens goudmijntjes

Roebelrekeningen

Polen, Bulgarije en Finland weigerden op de eisen van Moskou in te gaan om importeurs via roebelrekeningen bij de Gazprombank voor gas te laten betalen. Daarop zijn leveringen aan die landen stopgezet. Andere lidstaten zijn niet of nog niet bereid om de essentiële leveringen van gas kwijt te raken.

Bekijk ook: Mogelijk toch meer Gronings gas door vertraging stikstoffabriek

Brussel heeft richtlijnen opgesteld over hoe Russisch gas kan worden gekocht zonder dat de sancties worden overtreden. Maar de uitleg blijft vaag, vooral ook omdat bedrijven geadviseerd worden geen roebelrekeningen bij Gazprombank te openen. Sommige diplomaten denken dat de regels bewust ruimte laten voor discussie om landen in staat te stellen toch gas in te slaan.