Column: Grafrechten kunnen families splijten

Let op, ook grafrechten hebben een waarde en moeten dus bij een overlijden worden verdeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Maastricht - Onlangs sprak ik op de lokale nieuwszender van Valkenburg over grafrechten. Aanleiding was een bericht op de site van TV Valkenburg dat uitgezocht wordt wie eigenaar is van oude graven. Ik kwam daarbij een uitspraak tegen waaruit blijkt hoe grafrechten een splijtzwam kunnen zijn binnen families.