Weer duizenden meldingen van problemen apneu-apparaten Philips

De problemen met de slaapapneu-apparaten draaien om het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen, met mogelijke schade voor de gezondheid als gevolg. In totaal moet Philips 5,5 miljoen apparaten vervangen vanwege het defect.

Geen ernstige gevolgen

Philips benadrukt in een eigen update dat meer dan 90% van de 99.000 meldingen van de sinds april 2021 gemelde incidenten geen ernstige gevolgen had. Daarnaast zegt een melding van een incident na het gebruik van de bewuste apparatuur niet direct dat er een verband is tussen die twee, schrijft het medisch-technologisch concern uit Nederland.

In totaal zijn 346 overlijdens gemeld die mogelijk te maken hebben gehad met de ondeugdelijke apparaten. Philips zegt al die meldingen te onderzoeken, maar tot op heden geen overtuigend bewijs te hebben gevonden dat die sterfgevallen in verband brengt met de technische problemen.