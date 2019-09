Rekenen op topsnelheid

Prof. Leo Kouwenhoven: „Als het meezit, hebben wij over tien jaar een werkende quantumcomputer.” Ⓒ Foto Hielco Kuipers

Over atomen en nanodraden gaat het in de kelder van het quantumlab van Microsoft op de campus van de TU Delft. Beelden uit een elektronenmicroscoop laten van minuscule draden precies zien hoe de atomen van verschillende materialen gegroepeerd zitten. De wetenschappers kunnen zo zien of de materialen exact de super- en halfgeleidendheid zullen hebben voor de stroompjes die er doorheen moeten.