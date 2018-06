Mabel verdient fors aan notering Adyen

Mabel is één van de vijftien namen in het lijstje van investeerders die betalingsverwerker Adyen donderdag openbaar maakte bij de bekendmaking van de plannen voor de beursgang. Officieel wil Adyen niet ingaan op vragen over de lijst met investeerders.

Naast Mabel verkoopt ook voormalig Google-medewerker Aydin Senkut een deel van zijn belang in Adyen. Verder zijn het vooral de firma’s van de oprichters van de snel groeiende betalingsverwerker die gaan verdienen aan de beursgang.

Verwacht wordt dat Adyen over twee weken aan de Amsterdamse beurs genoteerd zal staan. Het belang dat de verkopende investeerders verkopen, komt uit op 15% van de aandelen dat naar de beurs wordt gebracht.

Adyen regelt betalingen voor duizenden bedrijven, waaronder Facebook, Spotify, Uber en Netflix. In Nederland horen De Bijenkorf, Coolblue en Rituals tot de bekende klanten. Adyen wordt alom gezien als een van de meest veelbelovende technologiebedrijven van Europa.

