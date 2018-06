‘GDPR kans Europese bedrijven’

„In vergelijking met Amerikaanse bedrijven gaan Europese concurrenten heel netjes om met de data van gebruikers. Als ze dat uitdragen, levert het ze nieuwe klanten op.”

Houser die verbonden is aan de Washington State University sprak donderdag tijdens de The Next Web Conference in Amsterdam.

Zij wees op het grote verschil in privacywetgeving tussen de Verenigde Staten en Europa. „In Europa moesten bedrijven zich, ook voor de GDPR, al aan strikte privacywetten houden, in de Verenigde Staten niet. Amerikaanse techbedrijven hebben daardoor jarenlang data te gelde kunnen maken zonder overheidsbemoeienis.”

Ook Google en Facebook

De nieuwe Europese wetgeving geldt echter voor alle bedrijven die data van Europese burgers opslaan en verwerken. Dus ook voor Amerikaanse techgiganten als Google en Facebook.”

Europese bedrijven mogen dan denken niet klaar te zijn voor de nieuwe regels, Houser is ervan overtuigd dat het de Amerikaanse techgiganten zijn die hun bedrijfsvoering echt moeten aanpassen.

Ze verwacht dan ook dat de Europese autoriteiten zich in eerste instantie vooral op die bedrijven gaan richten.

„Overtreding van de wetgeving gaat bedrijven als Google en Facebook niet alleen veel geld kosten, het levert ook reputatieschade op.”

Gouden standaard

Ze wijst erop dat veel Amerikaanse consumenten teleurgesteld zijn geraakt in Facebook na het schandaal rond Cambridge Analytica. „Europese bedrijven kunnen de gouden standaard worden als ze uit weten te dragen hoe hun sociale media en andere platformen de privacyrechten van gebruikers beschermen. De Amerikaanse markt ligt dan voor ze open.”

