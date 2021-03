Harde groei online verkopen brengt Beter Bed weer winst

Financieel

Overnamekosten moeder Pearle neemt hap uit winst bij maker Ray-Ban

De omzet van brillen- en lenzenverkoper EssilorLuxottica is in coronajaar 2020 flink gedaald. Door de lockdownmaatregelen waren veel optiekwinkels gesloten en werden er veel minder brillen en lenzen verkocht. De klap was in de tweede helft van het jaar wel een stuk minder groot dan in de eerste jaar...