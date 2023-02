Beursblog: Philips lichtpuntje in rode AEX

AEX 762.63 -0.32 %

Amsterdam - De AEX is maandagmiddag met verlies gesloten. Rentegevoelige beursfondsen in vastgoed, tech en financiële waarden trokken de index omlaag. Bovenaan sloot Philips degelijke winst na een fors lagere start, DSM en Heineken volgden. Beleggers keken uit naar de aantekeningen van de vorige beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit kan mogelijk worden opgemaakt of een grotere rentestap in het verschiet ligt. Wall Street blijft vandaag dicht.