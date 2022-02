Premium Het beste van De Telegraaf

Advertentieverkopers moeten op zoek naar ander dieet Cookiemonster gemuilkorfd: ’Verbied het verzamelen van dit soort data’

Door Wouter van Bergen

AMSTERDAM - De koek is op voor cookies, de kleine databestandjes die uitgevers en adverteerders gebruiken om mensen te volgen op het internet. Apple heeft het plaatsen ervan op zijn apparaten al moeilijker gemaakt, en ook Google maakt volgend jaar een eind aan de praktijk die privacyvoorvechters al langer een doorn in het oog is.