’Duurzaamheid is niet belangrijker dan betaalbaarheid!’

Duijzer, voormalig directielid van Rabobank, is voorzitter van de week over gezond eten, die plaatsvindt van 7 tot en met 14 oktober. Op zijn visitekaartje staat dat hij boegbeeld is van de topsector Landbouw & Voeding. Het is één van de negen topsectoren in ons land, waarvoor de overheid miljarden heeft vrijgemaakt om de kennis-economie te stimuleren. ,,’Weet wat je eet’, luidt het motto van de nieuwe week”, zei Duijzer. ,,De vernieuwing van de sector begint bij bewustwording.”

Dirk Duijzer, voorzitter Dutch Food Week en boegbeeld Topsector Agri & Food met Kirsten Konst, lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland. Ⓒ De Telegraaf

Tijdens het diner droeg Carmen van Vilsteren daar aan bij als boegbeeld van de topsector Gezondheid. ,,Voeding is van groter belang voor het risico op kanker, dan voorheen werd gedacht. Tachtig procent van het risico komt voort uit je eigen manier van leven, slechts twintig procent is aanleg.” Tijdens het diner op op Buitenplaats Doornburgh in Maarssen sprak zij over de blue zones, de gebieden in de wereld waar mensen beduidend ouder worden dan elders, waaronder het Italiaanse eiland Sardinië en de Japanse Okinawa-eilanden. ,,De bevolking verbouwt er voedsel zelf en is er bewust bezig met stress verminderen en zingeving.”

De voedselweetjes vlogen tijdens het diner over tafel. ,,Het restproduct van suikerbieten is goed te gebruiken in shampoos, in plaats van de microplastics die het milieu vervuilen”, wist Maaike van den Maagdenberg, directielid van bieten-coöperatie Royal Cosun.

,,We hebben nieuwe keurmerken nodig voor verantwoorde voeding”, vond Thomas Gribnau, uit de directie van FrieslandCampina: ,,Het Bio-keurmerk, met alle bijbehorende vereisten, is bijvoorbeeld decennia oud. Nog van vóór het huidige klimaatbewustzijn!”

Bert van Wanrooij (l.), kartrekker Dutch Food Week, Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis & Innovatie bij het ministerie van LNV en Jaap Bond, bestuurslid Dutch Food Week en boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ⓒ De Telegraaf

Kees de Kat, baas van de telers-coöperatie Royal FruitMasters, zei zich zorgen te maken over de verzilting in Zeeland, die de huidige fruitteelt in gevaar brengt. ,,Wie gaat de ontzilting van de bodem daar betalen? De overheid of de sector?” Het was nog maar één van belemmeringen die hij zag om gezonde voeding te kunnen leveren. Hij keek vooruit: ,,Wij kunnen het ons nu helemaal niet voorstellen. Maar ik voorzie serieus een voedseltekort.”

Voormalig landbouw-minister Gerda Verburg, van de nieuwe publiek-private samenwerking Next Food Collective, ziet maar één oplossing. ,,De partners van de welvaartsstaat zijn elkaar gaan verketteren. Het land is uit balans!”, hield zij de enigszins geschrokken genodigden voor. ,,Iedereen wentelt zijn problemen af op de ander. Niemand weet hoe het verder moet. Nederland is uit vorm.”

Het werd steeds stiller onder de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, van de overheid en uit de wetenschap. ,,Polderen is onze kracht!”, riep Verburg over de oplossing die zij voor ogen heeft. ,,Nederland kán het, als we weer een TEAM worden”, benadrukte ze. ,,Dat landbouwakkoord móet er komen!”

Het is alleen nog even wachten ...