ECB bezorgd over protectionisme

Volgens de notulen van de beleidsvergadering in april is protectionisme een belangrijke bron van onzekerheid voor de eurozone, al blijft de economische groei binnen het eurogebied solide.

Vanwege de dreiging van toenemende protectionistische maatregelen in de wereld neemt de onzekerheid over de economische verwachtingen toe, aldus de centrale bank.

President Mario Draghi van de ECB had eerder al gemeld dat een handelsstrijd slecht is voor het vertrouwen en dat een escalatie van een handelsconflict tot grotere economische gevolgen kan leiden.

De ECB hield bij zijn beleidsvergadering in april de rente onveranderd en nam geen besluit over het opkoopprogramma van schuldpapier van 30 miljard euro per maand. Dat programma loopt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen.

De volgende beleidsvergadering van de ECB vindt plaats op 14 juni in Riga, de hoofdstad van Letland.