Razendsnelle groei hotels in hoofdstad

Ondanks het ’anti–toeristenbeleid’ van de gemeente weten bezoekers de stad vaker te vinden. Ⓒ FOTO Jan van Eijndhoven

AMSTERDAM - Hotels in Amsterdam hebben een zeer goede start van het jaar gehad. In de eerste vier maanden werden in de hoofdstad 12,5 procent meer hotelovernachtingen geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot die berekening komt het Economisch Bureau van ABN Amro.