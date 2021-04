Apple valt in de smaak met sterke omzetgroei bij iPhones

In het gebroken boekjaar kwam de omzet in de eerste drie maanden van 2021 uit op $89,6 miljard. Een jaar eerder werd $58,3 miljard in de boeken gezet. Vooraf hadden analisten gerekend op $76,6 miljard.

Bij de iPhones kwam de omzetgroei uit op $47,9 miljard, terwijl $41,5 miljard werd voorzien.

Ook met de winstgevendheid ging het de goede kant op. De winst per aandeel steeg naar $1,40 tegen $0,64 in dezelfde periode vorig jaar. In doorsnee werd een stijging naar $0,99 voorzien.

In de nabeurshandel kregen de resultaten een opgewekte ontvangst. De koers van de smartphonemaker steeg 4%.