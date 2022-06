DSB verdeelt laatste restant uit boedel bank Dirk Scheringa onder schuldeisers

Bij de afwikkeling van het bankroet zijn in principe alle schuldeisers al vergoed. Maar daarbij is de rente over gelden na het faillissement van meer dan twaalf jaar terug niet meegenomen. Na aftrek van de verwachte uitvoeringskosten is er nog ongeveer 650 miljoen euro over om uit te keren.

Het bedrag moet worden verdeeld over honderdduizenden mensen. Voor een groot deel van hen gaat het waarschijnlijk om minder dan 10 euro extra compensatie, maar het kan bij anderen ook om hogere bedragen gaan.

Schuldeisers

DSB stuurt de komende weken alle schuldeisers die in aanmerking komen voor wat geld nog een brief. Maar de voormalige bank heeft niet van iedereen de actuele adresgegevens. Op rente.dsb.nl kan iedereen daarom zelf zien of hij of zij in aanmerking komt. Deze site blijft nog tot en met 15 december dit jaar in de lucht.

DSB viel in oktober 2009 nadat financieel activist Pieter Lakeman spaarders had opgeroepen massaal hun geld van de bank te halen. Onderzoek van de curatoren wees later uit dat het gedrag en de onkunde van Scheringa DSB fataal waren geworden. De topman investeerde veel in spelers voor voetbalclub AZ, een museum, een schaatsploeg en twee zakenvliegtuigen, terwijl daar helemaal geen geld voor was.