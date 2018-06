Column: Kabinet: laat de WIA met rust!

Naar mijn mening maakt Jansen terecht een kritische kanttekening bij de mening van de hoogleraar. Immers, is juist in het verleden de WAO niet ‘misbruikt’ om mensen vervroegd uit te laten stromen? En hebben we als land juist niet met een ingewikkelde operatie aan dit misbruik van de arbeidsongeschiktheidsregelgeving een einde gemaakt? Ik doel op de operatie waarbij de WAO in de WIA werd gewijzigd en veel tijd en uitleg nodig was om werkend Nederland de (bedoeling van) de nieuwe regelgeving bij te brengen. En dan nu met een dergelijk voorstel komen om de klok deels terug te draaien en alles weer ongedaan te maken!

Is het niet beter om de werkgevers nog meer te stimuleren hun beleid verder te ontwikkelen om werknemers duurzaam inzetbaar te houden? Uiteraard is het van belang dat de zware beroepen worden beschermd tegen de gevolgen van het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar het is niet alleen voor de zware fysieke beroepen moeilijk om de AOW-leeftijd van 67 en zo meteen wellicht 70 jaar te halen. Als er ergens een klok moet worden teruggedraaid, dan lijkt mij dat eerder bij het telkens verder verhogen van deze AOW-gerechtigde leeftijd.

De gedachte van de heer De Beer om het WIA-stelsel deels terug te draaien om de gevolgen van een andere wetswijziging te beperken, brengt mij overigens op een andere situatie waar (gedeeltelijk) terugdraaien van WIA-wetgeving aan de orde is.

Bij de start van de WIA is uitvoerig gediscussieerd over de vraag hoe lang een werkgever financieel verantwoordelijk moet zijn voor de WIA-uitkeringslast van zijn werknemers. Toentertijd was er een grote groep belanghebbenden die aangaf tien jaar veel te lang en kostbaar te vinden en een voorkeur uitsprak voor een periode van vijf jaar. Desondanks heeft de wetgevende macht na lang beraad besloten dat een periode van tien jaar noodzakelijk was, onder andere omdat anders de financiële prikkel voor werkgevers om te investeren in re-integratiemaatregelen onvoldoende zou zijn. Een ‘boete’ van tenminste tien jaar was noodzakelijk om de werkgever in beweging te krijgen.

Inmiddels zijn we in 2018 beland, heeft de WIA-wetgeving zijn eerste termijn van 10 jaar voltooid en kunnen de eerste conclusies worden getrokken. Wat blijkt: door de strenge wetgeving en forse kosten die dit voor werkgevers heeft meegebracht, is er veel aandacht voor het verzuim van de werknemers gekomen, is veel beleid ontwikkeld en is er thans heel veel aandacht voor ‘duurzame inzetbaarheid’. Alles met het oog om de zieke werknemer te begeleiden bij een zo snel en goed mogelijke terugkeer in het arbeidsproces. Aanvankelijk was deze begeleiding uitsluitend gericht op re-integratie, maar terecht is deze aandacht uitgebreid naar preventie (duurzame inzetbaarheid).

Dat de WIA-instroompercentages misschien in de ogen van de statistici niet genoeg zijn afgenomen, hoeft niet te betekenen dat het stelsel niet goed werkt. Hebben

we niet te maken met een snelkookpan aan ontwikkelingen? Is er niet een gezegde dat de technische vooruitgang de laatste 20 jaar sneller is gegaan dan de laatste 120 jaar? Is het dan gek dat veel mensen dat niet meer kunnen bijbenen en omvallen? Het gaat dus wat mij betreft niet alleen om de zware beroepen. Ik denk dat in verhouding meer mensen op hun tenen lopen en dat het juist dankzij de nieuwe regelgeving zo is dat werkgevers meer aandacht voor de werknemers hebben en de uitval in verhouding beperkt is gebleven. Het beperken van de werkgeversverantwoordelijkheid van 10 naar 5 jaar zou naar mijn mening juist een averechtse uitwerking op alle beoogde en reeds gerealiseerde doelen hebben.

En waarom moet het WIA-stelsel eigenlijk worden aangepast? Voor zover mij bekend is het beperken van de werkgeversverantwoordelijkheid van tien naar vijf jaar het resultaat van de kabinetsformatie en het daaruit voortgekomen regeerakkoord. Een akkoord dat natuurlijk kost wat kost moet worden uitgevoerd. Maar hoe denkt de samenleving over dit onderdeel van het akkoord? Momenteel heeft de overheid een internetconsultatie opgezet, waarin een ieder zijn mening kan geven over de plannen van het kabinet om de WIA (en nog enkele andere zaken) aan te passen.

Tot op heden zijn er nagenoeg uitsluitend negatieve reacties en adviezen op het kabinetsvoornemen naar voren gekomen en lijkt het alsof alleen het kabinet voor zijn eigen plannen is en de samenleving tegen. Daarom mijn oproep aan het kabinet en de Kamerleden: leg dit deel van het regeerakkoord na wijs beraad terzijde. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

Hendrik Jan Van Pelt is Division Director bij Advance B.V.