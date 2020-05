Wall Street stijgt door handelshoop

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 1,2 procent hoger. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,6 procent omhoog. De breder samengestelde S&P 500-index steeg 1 procent.

Uit het officiële banenrapport bleek dat de werkloosheid omhoog is geschoten naar 14,7 procent, het hoogste niveau sinds de Grote Depressie in de jaren dertig. Vorige maand gingen 20,5 miljoen arbeidsplaatsen verloren in de grootste economie van de wereld. Door de crisis zijn veel bedrijven gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet. In de afgelopen weken hebben al meer dan 30 miljoen Amerikanen een uitkering aangevraagd.

De Chinese vicepremier Liu He, handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin spraken af om gunstige voorwaarden te scheppen om het eerste deel van de handelsdeal te verwezenlijken. Daarmee namen de recent opgelopen spanningen tussen de twee grootmachten weer wat af. President Donald Trump gaf China onlangs nog de schuld van de virusuitbraak en dreigde met nieuwe handelstarieven tegen het land.

Uber

Bij de bedrijven is er aandacht voor Uber Technologies (+6,4%), het bedrijf achter de taxi-app. Uber heeft in het afgelopen kwartaal voor het eerst in zijn bestaan minder ritten uitgevoerd, maar profiteerde wel van een stijging in het aantal bezorgde maaltijden via bezorgtak Uber Eats. Topman Dara Khosrowshahi ziet naast de snelle toename van voedselbezorging inmiddels alweer lichtpuntjes bij de taxidienst. In landen waar de coronamaatregelen worden versoepeld groeit ook het aantal Uber-ritjes weer.

Andere fondsen met resultaten waren onder meer reisbedrijf Booking Holdings, de uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment, de maker van actiecamera’s GoPro en restaurantbedrijf Bloomin’ Brands.

Disney

Verder maakte Walt Disney (+2,9%) bekend dat de tickets voor de heropening van Disneyland in het Chinese Shanghai in korte tijd werden uitverkocht. Daarnaast zou Tesla (+1,6%) zijn autofabriek in het Californische Fremont mogelijk al vrijdag gaan heropenen. Die fabriek werd in maart noodgedwongen stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus.