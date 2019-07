Wessanen verhoogt winst

De nettowinst steeg met ruim 42 procent tot 21,9 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. De omzet zakte met 0,8 procent tot 321,1 miljoen euro. De aangepaste operationele winstmarge (ebite) was 10,4 procent tegen 8,7 procent een jaar eerder. Het operationeel resultaat nam met bijna 43 procent toe naar 32,3 miljoen euro, vooral door lagere kosten.

Wessanen rekent voor heel dit jaar op een ebite-marge van 8 tot 9 procent, met een lage tot gematigde groei van de eigen merken en verdere afname van verkopen van private-labelproducten.

Vorige week lanceerde PAI zijn bod op alle aandelen Wessanen met een waarde van in totaal 885 miljoen euro. PAI maakte begin april bekend dat het Wessanen wil inlijven. De overname wordt gesteund door het bestuur en de raad van toezicht van Wessanen en de ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven. Op 29 augustus is er een buitengewone vergadering over de transactie.